Україна може програти енергетичну війну вже цієї зими – Politico

Українські атомні станції під дедалі більшою загрозою, особливо напередоні зими

Україна може програти енергетичну війну з Росією цієї зими через зміну російської тактики завдання ударів. Про це пише Politico.

Українська влада стурбована тим, що без дозволу на використання американських ракет великої дальності країні буде важко захистити свою енергоінфраструктуру від атак РФ. Сполучені Штати поки не готові дозволити Києву бити російськими аеродромами американськими ракетами, незважаючи на можливість зняття обмежень на застосування британських Storm Shadows, пише видання.

«Я хотів би, щоб адміністрація Байдена висловила більш відверту позицію, яка б дала зрозуміти, що немає причин, чому Україна не повинна давати відсіч. Але я не думаю, що ми побачимо, що Байден санкціонує використання ракет США для ударів по російських аеродромах», – сказав колишній представник США в НАТО Курт Волкер.

Українські чиновники вважають, що зима може стати переломним моментом в енерговійні з РФ, оскільки російське командування змінило тактику авіаударів з урахуванням попереднього досвіду. Ключову роль, як стверджується, відіграє в цьому і недавнє постачання Москві іранських балістичних ракет ближньої дії Fath-360, які можуть бути використані для ударів по українських логістичних вузлах та складах боєприпасів.

Використовуючи іранські ракети для знищення військових об'єктів, Росія зможе направити власні ракети більшої дальності на удари по енергосистемі України, намагаючись її зламати. Під прицілом ключові підстанції, які живлять електроенергією високої напруги все ще діючі атомні електростанції в Рівному, Хмельницькому та на півдні України.

Це може суттєво послабити Україну в умовах зимових холодів, якщо Захід не надасть необхідних засобів захисту. «Російські ракети та удари безпілотників знищили 9 гігават електричних потужностей країни – це половина пікового споживання взимку – 80% теплової енергії на вугільних і газових електростанціях. До того ж третина гідроелектростанцій були знищені бомбардуваннями», – констатують журналісти.

Минулого року Росія намагалася ізолювати атомні електростанції, зосередившись на погіршенні передачі електроенергії в Україні. «Однак якщо паралізувати три атомні електростанції, для України закінчиться енергетична війна, що зменшить її здатність до ведення війни, розвалить економіку та послабить її позиції, якщо мирні переговори все-таки почнуться», – переконане Politico.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.