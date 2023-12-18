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У Росії танк підірвався на міні, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії танк підірвався на міні, є жертви
Окупанти втратили танк Т-80
фото ілюстративне

Техніка окупантів самознищується

У Білгородській області РФ російський танк Т-80 підірвався на протитанковій міні. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Інцидент стався ввечері у суботу, 16 грудня, у Валуйському міському окрузі за 4 кілометри від села Карабанове, неподалік кордону Білгородської області.

У Росії танк підірвався на міні, є жертви фото 1

Внаслідок наїзду на протитанкову керовану міну танк Т-80 був повністю знищений, один військовослужбовець загинув, один поранений.

До слова, російські пабліки увечері 17 грудня повідомили про збиття штурмовика Су-25. Однак українські військові до цього не причетні, окупанти впоралися самі.

Нагадаємо, російський губернатор В'ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Білгородської області.

У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень, додавши, що операцію здійснили противники кремлівського режиму. 

Добровольці з легіону «Свобода Росії» прозвітували про виконану операцію на території Білгородської області РФ.

17 грудня штурмові загони Легіону «Свобода Росії» зайшли до Білгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. 

«Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про «українську ДРГ» ще раз (для тупих пояснюємо): Ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим паче, з доброю метою», – підсумували в Легіоні «Свобода Росії».

Теги: росія окупанти вибух танки

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