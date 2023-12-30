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На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки
фото: Поліція Київської області/Facebook

Підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу

У Київській області правоохоронці затримали 15-річного правопорушника, який підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки. Про це інформує поліція Київської області.  

Зазначається, що 29 грудня, близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки фото 1

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

«На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції», – ідеться у повідомленні.

На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки фото 2

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше у Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з малолітніми дітьми.

До слова, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомобіля в Печерському районі Києва.

 

Теги: поліція вибух розслідування Київщина

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