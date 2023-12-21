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В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Гучно було у різних районах міста 

Сьогодні, 21 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області  пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє  Маріупольська міська рада.

«Маріуполь, вибухи!», – йдеться у повідомленні.

Міськрада посилається на повідомлення від місцевих жителів, які повідомляють про гучні вибухи в місті. «Чули в різних районах міста», – додали у міськраді.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли потужні вибухи. Попередньо, прогриміли чотири вибухи. Також повідомляється, що Кримський міст закрили.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Теги: Маріуполь вибух

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