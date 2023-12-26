У Миколаєві прогриміли вибухи

Повітряні сили повідомляли, що в районі Миколаєва помічено ворожий БПЛА

У ніч проти 26 рудня в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Наразі у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.

Повітряні сили повідомляли, що в районі Миколаєва помічено ворожий БПЛА і радять людям перебувати в укриттях.

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Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

Російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України.

Нагадаємо, російські окупанти можуть посилити обстріли на Різдво, оскільки люблять приурочувати свої атаки до свят. Водночас не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати в календарі.