Атака на Київ, майбутній візит Зеленського до США: головне за ніч

Зеленський розпочне робочий візит до США, де зустрінеться з Байденом

Сьогодні Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки

Сьогодні орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на столицю

Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Травми отримало четверо мешканці Борничів:

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чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці

троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траекторії.

Вибухи на Миколаївщині

Увечері 10 грудня у Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

За повідомленнями Кухти, у місті було чути вибухи. Інформація про постраждалих та можливі пошкодження уточнюється.

«У Снігурівці було чутно вибухи. Прошу мешканців міста відійти від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Наразі уточнюємо інформацію про можливі пошкодження або постраждалих. Також є велике прохання - нічого не знімати і не викладати в інтернет», – написав керівник.

Пізніше Кухта повідомив, що постраждали серед населення немає.

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Зеленський розпочне робочий візит до США

11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Офісу президента в Telegram.

«1 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед самітом ЄС. Про це повідомив Зеленський у Telegram.

«Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради», – повідомив він.

Зеленський висловив подяку фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України у виконанні всіх рекомендацій Єврокомісії.

«Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення 50 млрд євро та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому», – додав він.