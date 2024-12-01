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Бельгійські повії отримали право на соцгарантії, вони зможуть ходити у відпустки і матимуть пенсію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Бельгійські повії отримали право на соцгарантії, вони зможуть ходити у відпустки і матимуть пенсію
Порожнє крісло в кабінці секс-працівника в Антверпені, Бельгія
фото: Associated Press

Захист не поширюється на тих, хто працює вдома або на такі види діяльності, як стриптиз чи порнографія

 

Повіям у Бельгії офіційно дозволили йти у відпустку, декрет та отримувати пенсію – набув чинності перший у світі закон, який надає секс-працівникам право підписувати офіційні трудові договори, а також отримувати низку соціальних виплат. Про це пише Guardian та Associated Press.

Ще у травні законодавці проголосували за те, щоб працівники секс-бізнесу мали такий же захист, як і представники будь-яких інших професій. Загалом закон встановлює правила щодо робочого часу, оплати праці та заходів безпеки, усуваючи прогалину в правовому захисті працівників індустрії.

Цей крок — наслідок декриміналізації секс-бізнесу в Бельгії, що стався 2022 році.

За законом, відтепер бельгійські секс-працівники мають право відмовляти клієнтам та припиняти певні дії в будь-який момент. Водночас їх не можуть звільнити за це.

Також працівники сфери матимуть доступ до медичного страхування, оплачуваної відпустки, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по безробіттю та пенсій.

А от роботодавці повинні мати «хороший характер». Також їх зобовʼязують забезпечити наявність у своїх приміщеннях тривожних кнопок, чистої білизни, душових кабін і презервативів.

Захист не поширюється на тих, хто працює вдома або на такі види діяльності, як стриптиз чи порнографія.

Бельгійська спілка секс-працівників та правозахисники назвали закон «великим кроком вперед».

А втім, ще раніше деякі феміністські організації розкритикували закон. Ще у 2023 році Рада франкомовних жінок Бельгії заявила, що він буде «катастрофічним» для молодих дівчат і жертв торгівлі людьми.

«Припустити, що проституція існує і що ми повинні захищати працівників, означає прийняти це сексистське насильство, а не боротися з ним», – заявляли в організації.

Нагадаємо, у Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель.

Також відомий український дизайнер розповів про стосунки з чоловіком. 

 

 

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Теги: правозахисники закон проституція бордель страхування правила дизайнер

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