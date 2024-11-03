Все менше китайців укладають шлюби. Влада шукає шляхи заохочення

Законодавці боряться зі скороченням населення – нещодавно вони запропонували закон, який ускладнить розлучення і полегшить укладання шлюбів

Економічна нестабільність і підвищення вартості життя по всьому Китаю змушують молодь відкладати одруження

За девʼять місяців 2024 року в Китаї, який бореться зі скороченням населення, зменшилась кількість зареєстрованих шлюбів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство цивільних справ Китаю.

За цей період у Китаї зареєстрували 4,747 млн шлюбів. Згідно з підрахунками Reuters, це на 943 тис. менше, ніж як порівняти з минулим роком. У 2023 році за перші дев’ять місяців року уклали 5,69 млн шлюбів – це більше, ніж у 2022 році.

Економічна нестабільність і підвищення вартості життя по всьому Китаю змушують молодь відкладати одруження. Це тривожний сигнал для законодавців, які намагаються боротися зі скороченням кількості населення – нещодавно вони запропонували закон, який ускладнить розлучення і полегшить укладання шлюбів.

Крім того, влада Китаю намагається сприяти культу народжуваності. У березні 2023 року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. А вже в серпні 2023 року в повіті Чаншань молодим парам запропонували «винагороду» за укладання шлюбу.

До слова, Бум на ринку житла Китаю, який тривав кілька десятиліть, приводив до появи нових і нових мільярдерів. Однак потім економічний спад знищив багатьох підприємців, які мали величезні статки та були пов'язані з будівельними компаніями. Про це пише Financial Times із посиланням на дані дослідницької групи Hurun.

Нагадаємо, економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки.Протести в Китаї зростають, оскільки наслідки уповільнення економіки турбують громадян, а Пекін утримується від сміливіших кроків для підтримки економічного зростання.