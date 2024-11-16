У Польщі профспілки пропонують значно підвищити зарплату за роботу у певні дні

У Польщі пропонують підвищити зарплату за роботу у неділі та святкові дні

Члени Профспілкової Альтернативи внесли пропозицію, яка передбачає підвищення зарплати у 2,5 рази усім працівникам, які виконують свої професійні обов’язки у святкові дні та комерційні неділі. Про це пише inPoland.

У своїй заяві Профспілкова Альтернатива, коментуючи роботу уряду щодо запровадження додаткового вихідного на Святвечір (24 грудня) (зараз у Польщі неробочими днями офіційно визнано 13 святкових днів, з яких 10 – релігійні, а 3 – державні свята, – «Главком»), зазначили, що «поспішно писати регламент не варто». Представники організації наголосили, що більшість підприємств вже мають встановлені графіки роботи на грудень.

Профспілки пояснили, що попри будь-яке рішення Сейму з приводу вихідного у цей день, сотні тисяч працівників торгівлі, громадського харчування, транспорту, охорони здоров’я, поліції, рятувальних служб та муніципальних послуг працюватимуть у Святвечір, а більшість із них не отримають значних надбавок за цю роботу.

Члени Альтернативи звернули увагу, що працівники в Польщі і так працюють більше, ніж в інших країнах ЄС, тому нічого страшного б не сталося, якби людям дати ще один вихідний.

На думку профспілок, депутати повинні зосередитися на підготовці норм, які забезпечать гідну оплату праці сотням тисяч людей, які працюють у неділі та святкові дні. Представники організації вважають, що висока оплата праці могла б стати своєрідною компенсацією для людей, які працюють, коли інші відпочивають. Водночас профспілки підтримали пропозицію обмежити правила торгівлі не лише в неділю, а й у суботу.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Зокрема у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.