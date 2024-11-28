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Російський тренер домагався до юних хокеїстів та відправляв їм свої інтимні фото

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російський тренер домагався до юних хокеїстів та відправляв їм свої інтимні фото
Берестова підозрюють у домаганнях до мінімум двох хокеїстів команди

Берестов, який є тренером з фізичної підготовки, запрошував до себе у номер неповнолітнього гравця

Тренера клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Сибірські Снайпери» Вадима Берестова звинувачують у сексуальних домаганнях до гравців. Про повідомляє «Вечірня Казань.»

Зазначається, що Берестов, який є тренером з фізичної підготовки, запрошував до себе у номер неповнолітнього гравця, а також раніше відправляв йому свої інтимні фотографії. Інші ЗМІ стверджують, що тренера підозрюють у домаганнях щодо мінімум двох хокеїстів команди.

Наразі команда перебуває в Єкатеринбурзі, де готується до матчу регулярного чемпіонату Молодіжної хокейної ліги з «Авто», який відбудеться 29 листопада. Повідомляється, що після того, як про інцидент стало відомо у публічній площині, Берестов відсторонений від роботи в клубі і відправлений до Новосибірська.

«Ліга перебуває в контакті з хокейним клубом «Сибір» щодо ситуації у молодіжній команді «Сибірські снайпери». На даний момент клуб повідомив лігу, що на співробітника команди подано заяву до правоохоронних органів, і він тимчасово відсторонений від роботи. КХЛ стежить за ситуацією та готова надати необхідну підтримку ХК «Сибір», – йдеться у повідомленні прес-служби Континентальної хокейної ліги.

Нагадаємо, футболістку російського «Локомотива» обдурили майже на 4 мільйони рублів (приблизно $35 тисяч).

21 листопада дівчині зателефонував невідомий, який представився співробітником МТС. Він сказав Стельмаховій, що у неї закінчується договір. Відразу після цього їй зателефонував інший чоловік, який сказав, що стався витік даних, і Софії необхідно оформити кредит на 664 тисячі рублів і переказати гроші на безпечний банківський рахунок. Подібні проблеми нібито також виникли з рахунками її батьків.

Далі шахраї попросили 18-річну футболістку пошукати у квартирі готівку та передати їх довіреній особі. Так їм вдалося отримати ще 275 тисяч рублів.

Лише ввечері 25 листопада після розмови з батьками футболістка зрозуміла, що її обдурили.

Російські силовики також повідомили одному з пропагандистських ресурсів, що, за попередньою інформацією, дзвінок футболістці надійшов із території України. Тому, цілком ймовірно, що частина коштів, які раніше належали Стельмаховій, будуть використані для допомоги ЗСУ.

Як повідомлялося, зіркового нападника «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінга Голанда виникли проблеми із законом у Швейцарії.

Як передає Blick, у форварда є неоплачений штраф у розмірі 60 швейцарських франків (близько 65 євро) у кантоні Во на заході країни.

У разі несплати штрафу Голанд може бути взятий під варту на один день під час наступного візиту до Швейцарії, де з 2023 року мешкає його батько Альф-Інге Голанд.

Однак таке покарання видається малоймовірним, оскільки при затриманні Ерлінгу буде достатньо оплатити штраф для того, щоб не потрапити до в'язниці.

У цьому сезоні Голанд зіграв у 16 матчах у складі «Манчестер Сіті». На рахунку Ерлінга 15 забитих м'ячів.

Нагадаємо, тренер англійського футбольного клубу «Суїндон» Іан Холлоуей вважає, що останні невдачі команди пов'язані з привидами.

У останніх п'яти матчах «Суїндон», який виступає в четвертій лізі Англії, здобув лише одну перемогу. Окрім того, цього тижня травмувався на тренуванні капітан команди Оллі Кларк.

«Я абсолютно спустошений, тому збираюся очистити територію тренувальної бази – кажуть, там водяться привиди. Десь неподалік знаходиться цвинтар. Щиро кажучи, я не жартую. Я думаю, що наш тренувальний майданчик знаходиться дуже близько до стародавнього поховання, тому я збираюся попросити свою дружину прийти і перепросити всіх цих померлих людей. Сподіваюся, нам пощастить трохи більше», – заявив Холлоуей.

Він також зазначив, що не впевнений, що вірить в існування привидів, але зазначив, що навколо клубу «відбуваються дивні речі».

Теги: хокей Континентальна хокейна ліга росія скандал

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