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У Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель
Працівники поліції провели шість слідчих експериментів, щоб викрити бордель
фото ілюстративне

За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та двоє українок

У Києві три сутенерки сядуть за грати за організацію борделю. Під час суду жінки провину заперечували та заявляли про «помсту з боку поліції».  Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва. 

За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та двоє українок. Вони організували бордель, де повії надавали сексуальні послуги клієнтам. Кожна із підозрюваних займались підбором дівчат, пошуком клієнтів та адмініструванням. За це повії віддавали їм частину свого заробітку. 

Від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн. У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 грн.  У січні 2023 року ще два представники копів провели слідчі експерименти та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн. Після цього підозрюваних затримала поліція

На суді жінки провину заперечували. Усі вони стверджували, що не були сутенерками, а лише займались проституцією. Двоє з них звинуватили поліцію у «помсті», бо мовляв копи пропонували працювати на них, проте ті відмовились. 

«Зазначила, що дане обвинувачення вважає безпідставним та «помстою», оскільки вона відмовилась від пропозиції працівників поліції «платити їм» та влаштувати порностудію в приміщеннях, які їй належать», – йдеться у свідченні однієї із обвинувачених. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав усіх трьох жінок винними за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Жінок покарали до 4 років позбавлення волі кожну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді. 

Раніше повідомлялося, що до восьми років позбавлення волі засуджений мешканець Київщини, який вбив співмешканку через ревнощі. Прокурори у суді довели, що у липні минулого року в селі Шевченкове Броварського району під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт.

Теги: суд прокурор поліція послуги вирок бордель секс конфлікт

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