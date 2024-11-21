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Адміністрація Байдена планує списати $4,7 боргу Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена планує списати $4,7 боргу Україні
США спишуть Україні частину боргу
фото з відкритих джерел

Джо Байден старається максимально допомогти Україні під кінець своєї каденції

Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати кредити Україні на суму близько $4,7 млрд, повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Офіційні особи, які залишають свої посади, прагнуть зробити все можливе, щоб підтримати Україну у боротьбі проти Росії.

Закон, ухвалений Конгресом у квітні на суму $61 млрд, передбачав надання економічної допомоги у вигляді умовно-поворотної позики на суму близько 10 мільярдів доларів.

Цей закон дозволяє нинішньому президенту списати до 50% позики після 15 листопада 2024 року, а залишок – наступному президенту з 1 січня 2026 року. Міллер зазначив, що Конгрес навряд чи виступить проти цього рішення, зважаючи на двопартійну підтримку допомоги Україні.

«Ми виконали положення закону, запропонувавши списання частини позики, і тепер слово за Конгресом. Проте я не думаю, що законодавці будуть проти», – додав речник.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін.

Вартос казати, що 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

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Теги: борг Адміністрація Президента США Джозеф Байден закон Україна президент

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