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Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії
Російський диктатор Володимир Путін затвердив ядерну доктрину
колаж: glavcom.ua

Згідно з указом, РФ може застосувати ядерну зброю при критичній загрозі суверенітету та територіальній цілісності себе та Білорусії

Сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». Про це стало відомо із документа, опублікованого на порталі правової інформації.

У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії фото 1

РосЗМІ публікують основні пункти ядерної доктрини РФ:

  • Агресія проти РФ та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави буде розглянута як спільний напад;
  • Готовність і рішучість РФ застосувати ядерну зброю забезпечуватиме ядерне стримування;
  • РФ може застосувати ядерну зброю при критичній загрозі суверенітету та територіальній цілісності себе та Білорусії;
  • Оновлена ​​ядерна доктрина дає визначення супротивника, щодо якого ведеться ядерне стримування;
  • Серед умов для застосування ядерної зброї – старт балістичних ракет проти РФ;
  • Надання території та ресурсів для агресії проти РФ – основа для ядерного стримування такої держави.

Нагадаємо, що 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

Напередодні Путін оголошував, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Також зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним.

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Теги: закон росіяни росія путінський режим путін ядерна зброя

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