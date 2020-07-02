Авіакатастрофа на Буковині. Через рік провоохоронці встановили: літаком керував божевільний



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У селі на Буковині в липні 2019 року впав дельтаплан з двома людьми на борту Фото: ДСНС у Чернівецькій області.

Інцидент трапився у липні 2019 року

Заставнівський суд Чернівецької області визнав психічно хворим чоловіка, який допустив аварію літака марки «Х-32-912-Бекас». У результаті аварії пілот та пасажир літака отримали тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент трапився 26 липня 2019 року.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області, суд постановив застосувати до винуватця аварії примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Зазначається, що чоловік здійснював політ, не маючи чинного свідоцтва пілота, без відповідного дозволу Державіаслужби України та без надання диспетчерським органам обслуговування повітряного руху плану польоту.

У відомстві додали, що пролітаючи на селом Погорілівка Заставнівського району, пілот, здійснюючи розворот літака зі зниженням, невірно застосував прийоми керування повітряним судном та допустив його зіткнення із землею з подальшим перекиданням.

«Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи підозрюваний за своїм психічним станом не може повною мірою усвідомлювати свої дії та потребує застосування примусових заходів медичного характеру», – говориться в повідомленні.

Як торік писав інтернет портал Заставна сьогодні, пілот родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області, а пасажир - житель села Погорілівка.

«Очевидці розповідають, що житель села попросив пілота зробити декілька кіл навколо будинку, бо у внука день народження, а він любить літаки. Та при польоті сталося щось з пристроєм і він просто впав на город до людей», - повідомляє видання.