У Німеччині спортивний літак впав на житловий будинок, загинули троє людей



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Серед загиблих мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку Фото: Christoph Reichwein (crei)

Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень

На північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.

Про це, як повідомляє Укрінформ, пише Rheinische Post.

«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», – йдеться у повідомленні.

Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Ще двоє людей отримали поранення, але були врятовані. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.

Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.

Нагадаємо, 24 червня у Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака Cessna, на борту якого було шестеро людей. Серед них четверо неповнолітніх. В результаті катастрофи легкомоторного літака загинули шестеро людей.

Як повідомлялося, заставнівський суд Чернівецької області визнав психічно хворим чоловіка, який допустив аварію літака марки «Х-32-912-Бекас». У результаті аварії пілот та пасажир літака отримали тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент трапився 26 липня 2019 року.

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