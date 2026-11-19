Проїзд катерами після пошкодження мосту окупанти обіцяють зробити безкоштовним, однак будуть обмеження

В окупованому Криму з 20 листопада планують запустити безкоштовні пасажирські катери через Керченську протоку. Водночас перевозити автомобілі цими суднами не будуть, а пасажирам заборонять брати із собою бензин у каністрах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву радника так званого глави Криму Олега Крючкова.

За словами Крючкова, пасажирів автобусами доправлятимуть до порту Крим у Керчі. Звідти катери перевозитимуть людей до порту Кавказ на Таманському півострові. На іншому березі на них чекатимуть автобуси, які доставлятимуть пасажирів до Краснодара або Тамані – залежно від придбаних квитків.

Проїзд катерами обіцяють зробити безкоштовним. Однак скористатися ними зможуть лише пасажири без автомобілів. Також на суднах заборонять перевозити бензин у каністрах. За словами Крючкова, найближчим часом поромів для легкових машин на переправі не буде, хоча плани щодо запуску такого сполучення є.

Окремою проблемою можуть стати погодні умови. Рух катерів залежатиме від штормів, через які переправу можуть зупиняти кілька разів на тиждень.

19 листопада окупаційна влада повідомила про зупинку поромного сполучення через негоду. Пориви вітру сягали 22 метрів за секунду, а висота хвиль – 1,2 метра.

Транспортні проблеми загострилися після серії ударів по Керченському мосту 16, 17 та 19 листопада. Унаслідок попередніх атак обвалилася частина автомобільного мосту, а після удару 19 листопада було пошкоджено залізничне полотно.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.