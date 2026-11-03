Перебої з водопостачанням у Бучі: коли чекати на відновлення

З вечора жителі вул. Тарасівської залишився без води через аварію на високовольтній підстанції ДТЕК

Енергетики ДТЕК спільно з фахівцями «Бучасервісу» працюють на місці аварії над відновленням мереж та підключенням альтернативних ліній

У Київській області через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру спостерігаються перебої зі світлом. Через відсутність електрики один із мікрорайонів у Бучі залишився без води. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомили у комунальному підприємстві «Бучасервіс», інформує «Главком».

Комунальники поінформували, що з вечора жителі вул. Тарасівської залишився без води через аварію на високовольтній підстанції ДТЕК. Це сталося внаслідок перенапруги – від російських обстрілів вигоріли лінії живлення двох фаз, які подають струм безпосередньо до об'єкта.

«У цій ситуації неможливо просто задіяти резервне живлення. Генератор подає електроенергію до насосного обладнання через ті ж самі кабельні лінії. Оскільки вони повністю вигоріли, фізично передати струм до станції зараз немає змоги. Щоб частково підтримати мікрорайон, ми тимчасово подаємо воду з водонапірної вежі (вона є не у всіх і тиск може бути слабким). Просимо користуватися нею вкрай ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики ДТЕК спільно з фахівцями «Бучасервісу» працюють на місці аварії над відновленням мереж та підключенням альтернативних ліній. Відновити подачу води планується протягом дня, повідомили комунальники.

Нагадаємо, у Києві та області сьогодні зранку запровадили екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки не діють. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти «Київводоканалу».У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.