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Перебої з водопостачанням у Бучі: коли чекати на відновлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перебої з водопостачанням у Бучі: коли чекати на відновлення
З вечора жителі вул. Тарасівської залишився без води через аварію на високовольтній підстанції ДТЕК
фото: finance.ua

Енергетики ДТЕК спільно з фахівцями «Бучасервісу» працюють на місці аварії над відновленням мереж та підключенням альтернативних ліній

У Київській області через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру спостерігаються перебої зі світлом. Через відсутність електрики один із мікрорайонів у Бучі залишився без води. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомили у комунальному підприємстві «Бучасервіс», інформує «Главком».

Комунальники поінформували, що з вечора жителі вул. Тарасівської залишився без води через аварію на високовольтній підстанції ДТЕК. Це сталося внаслідок перенапруги – від російських обстрілів вигоріли лінії живлення двох фаз, які подають струм безпосередньо до об'єкта. 

«У цій ситуації неможливо просто задіяти резервне живлення. Генератор подає електроенергію до насосного обладнання через ті ж самі кабельні лінії. Оскільки вони повністю вигоріли, фізично передати струм до станції зараз немає змоги. Щоб частково підтримати мікрорайон, ми тимчасово подаємо воду з водонапірної вежі (вона є не у всіх і тиск може бути слабким). Просимо користуватися нею вкрай ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики ДТЕК спільно з фахівцями «Бучасервісу» працюють на місці аварії над відновленням мереж та підключенням альтернативних ліній. Відновити подачу води планується протягом дня, повідомили комунальники.

Нагадаємо, у Києві та області сьогодні зранку запровадили екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки не діють. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти «Київводоканалу».У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. 

Теги: окупанти Буча струм водопостачання генератор відключення

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