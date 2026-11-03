Зеленський назвав головну ціль масованого удару РФ по дев'яти областях

Зеленський повідомив про наслідки масованого удару РФ по Україні 3 листопада

Російські війська атакували об'єкти генерації електроенергії та підстанції. Президент наголосив, що удар припав на день виборів до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої російської атаки в ніч проти 3 листопада. За його словами, окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі дев'яти областей, а в Харкові атакували міську клінічну лікарню, де постраждали 73 людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Пожежа після російського обстрілу. Вогонь охопив житлові будівлі фото: ДСНС

Президент зазначив, що головними цілями російських військ стали об'єкти генерації електроенергії та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській та Рівненській областях.

У багатьох містах і громадах запроваджено аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Окремо Зеленський повідомив про удар по міській клінічній лікарні Харкова. Унаслідок атаки пошкоджено кардіологічне відділення, де перебували пацієнти. За словами президента, постраждали 73 людини.

Наслідки російського удару по міській клінічній лікарні у Харкові фото: ДСНС

Крім того, зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області. За останніми даними, які навів глава держави, загинули 29 людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Під завалами досі залишаються люди. Рятувальна операція, яка триває з 2 листопада, ускладнюється загрозою повторних російських ударів.

Дніпропетровська область: Рятувальники евакуюють постраждалого після російської атаки фото: ДСНС

Загалом протягом ночі російські війська застосували 289 ударних безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Президент наголосив, що загроза нових атак зберігається.

Зеленський також звернув увагу на те, що масований удар відбувся в день виборів до Конгресу США.

«Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор», – заявив глава держави.

Президент закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України та сприяти встановленню справедливого й надійного миру.

6 фото На весь екран









Наслідки масованої російської атаки на Україну в ніч проти 3 листопада: пожежі, руйнування будівель та робота рятувальників Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масовану атаку Росії в ніч проти 3 листопада. Вибухи пролунали в кількох регіонах України. Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники.

Також унаслідок російського обстрілу Житомир залишився без електропостачання. За інформацією обласної влади, окупанти атакували енергетичні об'єкти в семи громадах Житомирщини.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. У місті були пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та медичний заклад. Повідомлялося про п'ятьох постраждалих.