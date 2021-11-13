Близько 100 мігрантів прорвалися на територію Польщі

Біженці з Білорусі прорвалися на польську територію

Близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі

Близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі. Про це повідомляє Держприкордонкомітет Білорусії.

Інцидент стався поблизу пункту пропуску «Брузги – Кузня».

Близько 100 осіб знаходяться на польській території. Вони опинилися поблизу колючої огорожі, встановленої польською стороною.

У відомстві також уточнили, що на польсько-білоруському кордоні фіксується щоденне поповнення стихійного табору мігрантів.

Нагадаємо, 8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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