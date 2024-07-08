Без води по 17 годин: іспанський курорт здивував туристів новим обмеженням

Згідно з новини правилами, Майорка вводить нові правила щодо водопостачання і користування водою

Муніципалітет Майорки обмежує споживання води для боротьби з «надзвичайною ситуацією» напередодні піку туристичного сезону. Про це пише The Independent.

Муніципалітет Баньяльбуфар у горах Серра-де-Трамунтана на популярному курортному острові Майорка в Іспанії «перекриває крани» споживачів води, щоб задовольнити потреби в постачанні в літні місяці після відсутності опадів.

«Після водної кризи, яку ми пережили, і повного відновлення муніципальної мережі, танкери більше не можуть гарантувати нам мінімальний запас води для постачання населенню влітку, коли споживання стає дедалі вищим», – цитує слова заступника мера Баньяльбуфара Джоан Вівес видання.

На думку міської ради, постійні витрати на оренду водовозів більше не є фінансово доцільними через «бюджетну нестабільність». Влада спеціально випустила попередження для жителів, готелів і готельних служб, щоб підготуватися до вступу в силу обмежень щодо постачання води.

Уже з 15 липня 2024 року з 23:00 до 16:00 подача води через мережу в місті припинятиметься. Таким чином, вода городянам і туристам подаватиметься лише сім годин на добу, оскільки щоденне споживання на людину в Баньяльбуфарі вже «не може перевищувати 75 літрів».

Крім того, згідно з новими правилами, використання питної води для миття автомобілів і терас, наповнення плавальних басейнів, наповнення водних резервуарів і поливу рослин буде заборонено.

«Ми просимо громадян максимального співробітництва, щоб відповідально споживати воду перед надзвичайною ситуацією, яка вплинула на наш муніципалітет», – сказав Вівес.

При цьому влада міста закликала місцевих жителів і власників готелів розумно підходити до використання води, заздалегідь підготувавшись до майбутніх обмежень.

Зазначається, що такі жорсткі заходи діятимуть «доти, доки ситуація не покращиться» і не буде побудовано нову свердловину для підтримки муніципального водосховища, рівень води в якому нині нижчий за мінімальний.

Водночас Баньяльбуфар – далеко не єдиний муніципалітет Майорки, де цього року запроваджували обмеження на споживання води. Також певні заходи торкнулися таких муніципалітетів, як Арта, Естелленс, Альгайда, Монтуїрі та Порререс.

Нагадаємо, цього літа Іспанія очікує рекордну кількість туристів на своїх пляжах. І, щоб попередити шкоду, яку вони можуть завдати, на відомому курорті Коста-дель-Соль вирішили завдати превентивного «удару» по найменш обговорюваному побічному ефекту надлишкового туризму – сечовипусканню в морі. Відтепер не тільки тут, а й під час відпочинку на низці інших курортів за це можна заплатити 750 євро щтрафу.