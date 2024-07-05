Іспанія запроваджує паспорти для перегляду фільмів для дорослих

Уряд Іспанії зробив важливий крок у напрямку захисту дітей та підлітків від шкідливого впливу порнографії, запровадивши нову систему під назвою «Цифровий гаманець Beta». Ця система має на меті обмежити доступ неповнолітніх до сайтів з порнографічним контентом шляхом верифікації віку користувачів. Про це інформує Bild.

Після успішної верифікації користувач отримує доступ до перегляду відповідного контенту. Будь-хто, хто збирається дивитися еротичні фільми, може скористатися програмою, щоб підтвердити свій вік. Користувач отримує 30 порнокредитів, які дійсні протягом місяця. Щомісяця кредити оновлюються.

Важливо зазначити, що використання «Цифрового гаманця» не буде обов'язковим для всіх сайтів, що надають еротичний контент. Вони можуть самостійно вирішувати, чи використовувати цю систему, чи застосовувати інші методи верифікації віку користувачів. Проте уряд Іспанії активно закликає всі платформи з еротичним контентом приєднатися до цієї ініціативи та використовувати «Цифровий гаманець» для захисту неповнолітніх.

Представник іспанського уряду Хосе Луїс Ескріва наголосив на важливості цього кроку, заявивши: «Ми діємо заздалегідь. І ми закликаємо платформи зробити те саме. Ставки високі». Він підкреслив, що захист дітей та підлітків від негативного впливу порнографії є пріоритетом для уряду, і запровадження «Цифрового гаманця» є одним із кроків у цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер.

До слова, підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебувала на мінімальному рівні.