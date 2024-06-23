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У Криму через роботу російської ППО загинула дочка заступника мера Магадана

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Криму через роботу російської ППО загинула дочка заступника мера Магадана
Російська ППО збила ракету над пляжем із людьми
фото з відкритих джерел

Так званий губернатор Развожаєв повідомив про п’ятьох загиблих, серед них – три дитини

Через роботу російської ППО сьогодні у Севастополі постраждали 124 особи, серед них – 27 дітей. Такі цифри наводить російське Міністерство охорони здоров’я.

Водночас так званий губернатор Развожаєв повідомив про п’ятьох загиблих, серед них – три дитини. За інформацією російських пабліків, зокрема, загинула 9-річна дочка заступника мера Магадана, який привіз родину до окупованого Криму на відпочинок.

«Враг наньос удар ісподтішка», – написав Развожаєв.

Тим часом, ЗМІ повідомляють, що містяни так і не почули сигналу тривоги.

Як відомо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Російська ППО збила ракети над пляжем з відпочивальниками. Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

«Угруповання продовжує забезпечуватися за рахунок поромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже-дуже умовно. На ній лежить три чверті військові логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на Південному напрямку», – розповів Плетенчук.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

До слова, російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону. 

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Теги: відпочинок військові Кримський міст Forbes дочка втрати

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