Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів

Бажання сходити в туалет в морі у Іспанії може коштувати туристам 750 євро

Цього літа Іспанія очікує рекордну кількість туристів на своїх пляжах. І, щоб попередити шкоду, яку вони можуть завдати, на відомому курорті Коста-дель-Соль вирішили завдати превентивного «удару» по найменш обговорюваному побічному ефекту надлишкового туризму – сечовипусканню в морі. Про це пише Euronews.



Надихнувшись прикладом північного іспанського міста Віго, яке два роки тому запровадило штрафи до 750 євро за «фізіологічні випорожнення на пляжі або в морі», Марбелья збільшила свій власний штраф (раніше 300 євро) більш ніж удвічі. Минулого тижня члени міської ради іспанської Марбельї проголосували «за» захист моря, схваливши ухвалу, що забороняє сечовипускання в морі на 25 пляжах муніципалітету Малаги.

Поки не відомо, як саме рятувальники виявлятимуть відпочивавальників, які непомітно випорожнились під водою, зазначає Euronews.

Незважаючи на те, що сеча на 95% складається з води, вона є токсичною для дикої природи океану, може сприяти руйнуванню біорізноманіття і особливо шкідлива для коралових рифів. Адже п'ять відсотків, що залишилися, містять сечовину (азот), бактерії та залишки ліків, тому випорожнитись в морі також заборонено в Португалії та Таїланді.

«Фізіологічні випорожнення» – це не єдина заборона, згадана в новій постанові, яка ще має пройти громадське обговорення, перш ніж вона стане законом. Любителям пляжного відпочинку більше не дозволять грати з м'ячами у воді. Також з'явилися нові правила, що забороняють вхід у воду з собаками та обмежують їхнє перебування лише на пляжах, призначених для собак.



Курці та вейпери можуть продовжувати курити, але за засмічення недопалками чи харчовими відходами передбачені штрафи.

Як зазначають журналісти, у місті Віго на півночі Іспанії з 2022 року діє штраф у 750 євро за сечовипускання на березі моря: це називається «порушенням гігієнічних та санітарних норм». А в місті Бенідормі за використання мила чи шампуню у душових на пляжі можуть оштрафувати на 660 євро. Цей курорт також штрафує курців (2 тис. євро) та любителів пізнього відпочинку: якщо ви вийдете на пляж із півночі до 7 ранку, то можете потрапити на 1 200 євро. Паління тютюну також заборонено на низці пляжів відомих курортів, приміром Майорки, Ібіці та Менорки.

Нагадаємо, тисячі людей з усього південного регіону Іспанії 29 червня вийшли на вулиці міста Малага, аби протестувати проти масового туризму.