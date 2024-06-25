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В Україну прибула друга партія ракет для Patriot від Іспанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україну прибула друга партія ракет для Patriot від Іспанії
Раніше стало відомо, що влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні

У поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядам

Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Mundo.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Раммштайн» у травні заявила, що Patriot є частиною «важливої партії», доставленої в червні цього року.

«Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну минулої п’ятниці та додаток до першої партії цієї оборонної зброї, поставленої наприкінці квітня минулого року», – повідомили урядові джерела.

Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

Як повідомлялося, уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Ascod, які будуть вироблятися на потужностях Santa Bаrbara Sistemas, що є частиною General Dynamics European Land Systems (GDELS). 

Раніше стало відомо, що влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. 

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Теги: Іспанія Patriot

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