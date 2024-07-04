«Він робить те, що говорю йому я». Зеленський прокоментував повноваження Єрмака
За словами Зеленського, тези про те, що Єрмак має забагато повноважень націлені на ослаблення президента
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви у ЗМІ про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак начебто має забагато влади. Глава держави вважає, що це спрямовано на те, що атакувати його самого. Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg.
Як наголосив Зеленський, Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює начебто не він, а тіньові люди, а також те, що президент не контролює партію і не має впливу на деяких міністрів.
«Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я», – заявив Зеленський.
На думку Зеленського, коли хочуть послабити якусь людину, то «б’ють» по її команді – саме це політика тих, хто незадоволений ним. Як каже президент, знищення його – це один із планів окупації України.
«Слабкий президент України – це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі в Європейський Союз, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства», – сказав Зеленський і додав, що «сильна Україна багатьом не потрібна».
Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Водночас президент України Володимир Зеленський не увійшов до списку.
Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії «діячі». Єрмака називають «зеленим кардиналом» України.
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