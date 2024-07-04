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«Він робить те, що говорю йому я». Зеленський прокоментував повноваження Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Він робить те, що говорю йому я». Зеленський прокоментував повноваження Єрмака
Президент стверджує, звинувачення, що Єрмак має забагато влади є частиною дезінформації
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, тези про те, що Єрмак має забагато повноважень націлені на ослаблення президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви у ЗМІ про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак начебто має забагато влади. Глава держави вважає, що це спрямовано на те, що атакувати його самого. Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Як наголосив Зеленський, Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює начебто не він, а тіньові люди, а також те, що президент не контролює партію і не має впливу на деяких міністрів.

«Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я», – заявив Зеленський.

На думку Зеленського, коли хочуть послабити якусь людину, то «б’ють» по її команді – саме це політика тих, хто незадоволений ним. Як каже президент, знищення його – це один із планів окупації України.

«Слабкий президент України – це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі в Європейський Союз, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати вплив на ті чи інші суспільства», – сказав Зеленський і додав, що «сильна Україна багатьом не потрібна».

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Водночас президент України Володимир Зеленський не увійшов до списку.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії «діячі». Єрмака називають «зеленим кардиналом» України.

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Теги: Володимир Зеленський президент влада Андрій Єрмак Офіс президента

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