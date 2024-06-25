США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

З-поміж 13 країн, окрім РФ і РБ, до списку внесено Афганістан, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан

За даними Міжнародної організації праці, 2021 року 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею

США додали Росію і Білорусь до списку держав, влада яких фінансує торгівлю людьми. Обидві країни потрапили до переліку згідно з щорічним Звітом про торгівлю людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 рік. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, особливу увагу звернули на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

«Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. (Торговці людьми – ред.) використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення», – сказав держсекретар.

Блінкен наголосив, що жодна з країн не може розв’язати проблему торгівлі людьми самотужки. За даними Міжнародної організації праці, 2021 року 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею. Число більше на 2,7 млн, ніж звітувалося у 2016 році.

За оцінками Міжнародної організації праці, з понад 27 млн осіб 6,3 млн осіб перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації. Ще близько 3,9 млн займалися примусовою працею, нав’язаною державою.

З-поміж 13 країн, окрім РФ і РБ, до списку внесено Афганістан, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан. Ці країни причетні до торгівлі людьми в межах держпрограм, примусової праці в державних медичних установах, сексуального рабства в урядових таборах або використання чи вербування дітей-солдатів.

Нині немає тенденцій до того, що торгівля людьми зменшиться, враховуючи посилення міграційної кризи в усьому світі, наголосила пані посол з особливих доручень Сінді Дайєр.

Нагадаємо, через два дні після того, як російський президент Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову оборонну угоду, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму згідно з американським законодавством. Про це пише The Hill.