Головна Світ Політика
search button user button menu button

США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
З-поміж 13 країн, окрім РФ і РБ, до списку внесено Афганістан, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан
фото: sputniknews.com

За даними Міжнародної організації праці, 2021 року 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею

США додали Росію і Білорусь до списку держав, влада яких фінансує торгівлю людьми. Обидві країни потрапили до переліку згідно з щорічним Звітом про торгівлю людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 рік. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, особливу увагу звернули на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

«Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. (Торговці людьми – ред.) використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення», – сказав держсекретар.

Блінкен наголосив, що жодна з країн не може розв’язати проблему торгівлі людьми самотужки. За даними Міжнародної організації праці, 2021 року 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею. Число більше на 2,7 млн, ніж звітувалося у 2016 році.

За оцінками Міжнародної організації праці, з понад 27 млн осіб 6,3 млн осіб перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації. Ще близько 3,9 млн займалися примусовою працею, нав’язаною державою.

З-поміж 13 країн, окрім РФ і РБ, до списку внесено Афганістан, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан. Ці країни причетні до торгівлі людьми в межах держпрограм, примусової праці в державних медичних установах, сексуального рабства в урядових таборах або використання чи вербування дітей-солдатів.

Нині немає тенденцій до того, що торгівля людьми зменшиться, враховуючи посилення міграційної кризи в усьому світі, наголосила пані посол з особливих доручень Сінді Дайєр.

Нагадаємо, через два дні після того, як російський президент Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову оборонну угоду, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму згідно з американським законодавством. Про це пише The Hill. 

Читайте також:

Теги: Білорусь Ентоні Блінкен Судан влада торгівля людьми Україна Туркменістан посол торгівля Афганістан путін Китай законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За такого ритму поповнення у росармії чисто технічно не буде можливості масштабно накопичитися.
Путін висловився на тему втрат у цій війні. Як завжди набрехав
9 червня, 20:02
Німеччина зможе повністю інтегрувати українців у свій ринок праці лише у 2034 році
Успішне працевлаштування українських біженців: Німеччина шокувала підрахунками
27 травня, 13:22
Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України
Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії – Reuters
31 травня, 08:43
На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
2 червня, 00:00
У Луганську також було атаковано військову базу ЗСРФ
У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі
7 червня, 16:08
Спроба підтримати національних виробників провалилася. Це визнали навіть самі її ініціатори. Але замість скасувати локалізацію, за нею хочуть посилити контроль
Чи бачили ви Mercedes-Benz, «зроблений в Україні»? Що принесла розрекламована локалізація Авторська стаття
17 червня, 16:15
Зеленський із Руто обговорили питання продовольчої безпеки
Зеленський провів зустріч із президентом Кенії: про що домовилися
16 червня, 02:05
Луганські прикордонники вболівають за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024
Луганські прикордонники привітали збірну України з перемогою (відео)
21 червня, 21:19
В'ячеслав служив навідником у 81-ій окремій аеромобільній бригаді
Мріяв присвятити себе спорту. Згадаймо В’ячеслава Савицького
Сьогодні, 09:00

Політика

Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7676
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
5813
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4316
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
4156
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua