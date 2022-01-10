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    Економіка та фінанси

    На що українці вже витратили понад мільярд за вакцинацію (список)

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    Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19 - На що українці вже витратили понад мільярд за вакцинацію (список)
    Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19
    фото: diia

    З другої половини січня 2022 року програму розширять

    З початку дії програми виплат за вакцинацію «єПідтримка» громадянам України виплатили майже 6,4 млрд грн, з них понад 1 млрд грн українці вже витратили. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    «З початку запуску програми «єПідтримка» понад 6,7 млн українців подали заявки в Дії на отримання 1000 грн. За три тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн. Понад 1 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили», – йдеться в повідомленні.

    За видами витрат найпопулярнішими стали:

    • книжкові магазини – 361 млн грн;
    • кінотеатри – 300 млн грн;
    • театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн;
    • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 млн грн;
    • спорт – 90 млн грн.

    З другої половини січня 2022 року програму розширять – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти на придбання ліків.

    До слова, неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію: Зеленський дав доручення уряду.

    До слова, клієнти Приватбанку найчастіше витрачають «єПідтримку» на книги та кіно.

    Раніше урядовий портал повідомляв, що понад 6,2 мільйона українців подали заявки у додатку «Дія» на отримання 1000 грн за перші два тижні роботи програми «єПідтримка». Найбільшим попитом користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків.

    Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

    Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

    На другому етапі (другий-третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Схема, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.

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    Теги: гроші Мінекономіки українці фінанси вакцинація послуги
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    На що українці вже витратили понад мільярд за вакцинацію (список)