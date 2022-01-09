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    Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців

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    Мандрівники із деяких країн не зможуть покинути аеропорт до отримання результату тесту - Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців
    Мандрівники із деяких країн не зможуть покинути аеропорт до отримання результату тесту
    фото з відкритих джерел

    Тиждень карантину стане необхідним для усіх, хто прибуває в країну

    Усі міжнародні мандрівники після прибуття до Індії муситимуть тиждень перебувати в карантині. Про це із посиланням на наказ міністерства охорони здоров’я країни пише Сіньхуа.

    «Усі мандрівники упродовж семи днів перебуватимуть на домашньому карантині та мусять здати ПЛР- тест на восьмий день», – йдеться у наказі.

    Мандрівники, які прибувають із країн категорії ризикованих, муситимуть здати Covid-тест після прильоту й не зможуть покинути аеропорт до отримання результату.

    Зазначається, що нові правила перетину кордону набувають чинності 11 січня.

    Раніше стало відомо, що світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.

    Також Японія посилила правила в’їзду для низки країн.

    До того ж, в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

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    Теги: наказ аеропорт Індія карантин коронавірус
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    Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців