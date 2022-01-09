Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців

Мандрівники із деяких країн не зможуть покинути аеропорт до отримання результату тесту

Тиждень карантину стане необхідним для усіх, хто прибуває в країну

Усі міжнародні мандрівники після прибуття до Індії муситимуть тиждень перебувати в карантині. Про це із посиланням на наказ міністерства охорони здоров’я країни пише Сіньхуа.

«Усі мандрівники упродовж семи днів перебуватимуть на домашньому карантині та мусять здати ПЛР- тест на восьмий день», – йдеться у наказі.

Мандрівники, які прибувають із країн категорії ризикованих, муситимуть здати Covid-тест після прильоту й не зможуть покинути аеропорт до отримання результату.

Зазначається, що нові правила перетину кордону набувають чинності 11 січня.

Раніше стало відомо, що світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.

Також Японія посилила правила в’їзду для низки країн.

До того ж, в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

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