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    На Львівщині від Covid-19 загинула вся родина: самотужки лікувалися вдома

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    Троє членів однієї родини померли на різдвяно-новорічні свята&nbsp; - На Львівщині від Covid-19 загинула вся родина: самотужки лікувалися вдома
    Троє членів однієї родини померли на різдвяно-новорічні свята 
    фото: Укрінформ

    Одна із жертв хвороби, 78-річна жінка, працювала в місцевій лікарні медсестрою

    Сім’я зі Соснівки, що під Львовом, у грудні заразилася на коронавірус та спочатку займалася самолікуванням в домашніх умовах. Згодом усі троє членів родини потрапили до лікарні у критичному стані. Медики не змогли їх врятувати. Пацієнти померли в період різдвяних і новорічних свят, пише «Нео Радіо Червоноград».

    Зазначається, що вся сім'я з Соснівки – літня пара і їх дочка – захворіла на Covid-19 минулого місяця. При цьому одна із жертв хвороби, 78-річна жінка, працювала в місцевій лікарні медсестрою. Її чоловікові було 80 років, а дочці 46.

    За словами директора Сокальської центральної лікарні Романа Шведа, всі троє деякий час лікувалися самостійно вдома.

    «Великий відсоток потрапляння до нашої лікарні відбувається із запізненням. І прийняті заходи у лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко, і повернути назад дуже важко», – розповів він.

    Літня медсестра в лікарні померла 25 грудня, на Різдво. Після цього помер глава сімейства – 1 січня, на Новий рік. А 3-го січня не стало їхньої дочки.

    Коментуючи цей випадок директор лікарні зазначив, що практично всі пацієнти з коронавірусом, які не звертаються до лікарів вчасно і намагаються самостійно вилікуватися, як правило, потрапляють до реанімації.

    «А далі на апарат штучної вентиляції легенів і вивести з такого стану дуже важко», – додав Швед.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 7 січня, медики виявили в Україні 3195 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень померли 76 людей, а одужали – 1 942. При цьому найбільше нових хворих вчора виявили у Львівській області.

    До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

    Крім того, вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Львівщина свята медицина смерть лікарня хвороби щеплення коронавірус
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    На Львівщині від Covid-19 загинула вся родина: самотужки лікувалися вдома