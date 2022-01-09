Covid-19: вчора одужало більше українців, ніж захворіло

Загалом в Україні вже виявили 3,7 млн випадків Covid-19

В Україні у суботу, 8 січня, медики виявили 2810 хворих на коронавірус. Натомість одужали 2818 пацієнтів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 840 людей. Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

Також зазначимо, що від ускладнень хвороби в суботу померли 75 людей.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили 27 075 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 12 568, методом ІФА – 2116. Також зробили 12 391 експрес-тест на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,9 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в Україні виявили понад 3,7 млн хворих на Covid-19. З них понад 97 тисяч людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Нагаадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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