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    Covid-19: вчора одужало більше українців, ніж захворіло

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    Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 840 людей - Covid-19: вчора одужало більше українців, ніж захворіло
    Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 840 людей
    Фото: Суспільне Донбас

    Загалом в Україні вже виявили 3,7 млн випадків Covid-19

    В Україні у суботу, 8 січня, медики виявили 2810 хворих на коронавірус. Натомість одужали 2818 пацієнтів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 840 людей. Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

    Також зазначимо, що від ускладнень хвороби в суботу померли 75 людей.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 27 075 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 12 568, методом ІФА – 2116. Також зробили 12 391 експрес-тест на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,9 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

    Від початку пандемії в Україні виявили понад 3,7 млн хворих на Covid-19. З них понад 97 тисяч людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

    Нагаадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-19: вчора одужало більше українців, ніж захворіло