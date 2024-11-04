Біля Капітолію й Білого дому посилено заходи безпеки напередодні виборів (фото)

Секретна служба США вже встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів

Секретна служба США також планує вжити заходів безпеки за межами конференц-центру у Флориді, що неподалік від резиденції Дональда Трампа

Напередодні президентських виборів американські правоохоронці посилюють заходи безпеки навколо Білого дому, Капітолію та місць, де кандидати у президенти США Камала Гарріс й Дональд Трамп планують провести ніч виборів. Про це повідомляє The Washington Post.

Люди проходять у суботу повз офісну будівлю на Пенсильванія-авеню, за кілька кварталів від Білого дому, яка тепер забита дошками під час підготовки до виборів фото: Валері Плеш, The Washington Post

«Секретна служба тісно співпрацює з федеральними та місцевими відомствами у Вашингтоні, округ Колумбія, і окрузі Палм-Біч, Флорида, щоб забезпечити підвищений рівень безпеки в день виборів», – йдеться у повідомленні.

Ці заходи «не є відповіддю на якусь конкретну проблему, а частина широкомасштабної підготовки громадської безпеки до виборів у вівторок».

У неділю біля Військово-морської обсерваторії США встановили додаткову огорожу фото: Спенсер Хсу, The Washington Post

Повідомляється, що Секретна служба США вже встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів, а також Військово-морської обсерваторії США та будинку Гарріс в окрузі Колумбія.

По периметру Капітолія раніше вже були встановлені невисокі металеві огорожі з поліцейською стрічкою «Не перетинати».

Власники комерційних будівель поблизу Білого дому забили дошками або додали огорожу біля своїх компаній і магазинів на вулиці.

Ресторан Pow Pow на I Street, за кілька кварталів від Білого дому, забитий дошками фото: Валері Плеш, The Washington Post

Секретна служба США також планує вжити заходів безпеки за межами конференц-центру у Флориді, що неподалік від резиденції Дональда Трампа, де колишній президент проведе ніч виборів.

Поліція округу Колумбія також оголосила про закриття вулиць із 19 години вечора у понеділок під час підготовки заходів безпеки біля університету Говарда, де інший кандидат у президенти Камала Гарріс планує провести ніч виборів.

Нагадаємо, вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти – колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Станом на 3 листопада понад 75 млн американців проголосували на виборах президента в Сполучених Штатах. Це становить майже половину від загальної кількості виборців, які достроково голосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

До слова, Нацгвардія США приведена в стан готовності у кількох штатах перед виборами через ризик виникнення заворушень. Зазначається, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності.