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Біля Капітолію й Білого дому посилено заходи безпеки напередодні виборів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Біля Капітолію й Білого дому посилено заходи безпеки напередодні виборів (фото)
Секретна служба США вже встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів
фото: The Washington Post

Секретна служба США також планує вжити заходів безпеки за межами конференц-центру у Флориді, що неподалік від резиденції Дональда Трампа

Напередодні президентських виборів американські правоохоронці посилюють заходи безпеки навколо Білого дому, Капітолію та місць, де кандидати у президенти США Камала Гарріс й Дональд Трамп планують провести ніч виборів. Про це повідомляє The Washington Post.

Люди проходять у суботу повз офісну будівлю на Пенсильванія-авеню, за кілька кварталів від Білого дому, яка тепер забита дошками під час підготовки до виборів
Люди проходять у суботу повз офісну будівлю на Пенсильванія-авеню, за кілька кварталів від Білого дому, яка тепер забита дошками під час підготовки до виборів
фото: Валері Плеш, The Washington Post

«Секретна служба тісно співпрацює з федеральними та місцевими відомствами у Вашингтоні, округ Колумбія, і окрузі Палм-Біч, Флорида, щоб забезпечити підвищений рівень безпеки в день виборів», – йдеться у повідомленні. 

Ці заходи «не є відповіддю на якусь конкретну проблему, а частина широкомасштабної підготовки громадської безпеки до виборів у вівторок».

У неділю біля Військово-морської обсерваторії США встановили додаткову огорожу
У неділю біля Військово-морської обсерваторії США встановили додаткову огорожу
фото: Спенсер Хсу, The Washington Post

Повідомляється, що Секретна служба США вже встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів, а також Військово-морської обсерваторії США та будинку Гарріс в окрузі Колумбія.

По периметру Капітолія раніше вже були встановлені невисокі металеві огорожі з поліцейською стрічкою «Не перетинати».

Власники комерційних будівель поблизу Білого дому забили дошками або додали огорожу біля своїх компаній і магазинів на вулиці.

Ресторан Pow Pow на I Street, за кілька кварталів від Білого дому, забитий дошками
Ресторан Pow Pow на I Street, за кілька кварталів від Білого дому, забитий дошками
фото: Валері Плеш, The Washington Post

Секретна служба США також планує вжити заходів безпеки за межами конференц-центру у Флориді, що неподалік від резиденції Дональда Трампа, де колишній президент проведе ніч виборів.

Поліція округу Колумбія також оголосила про закриття вулиць із 19 години вечора у понеділок під час підготовки заходів безпеки біля університету Говарда, де інший кандидат у президенти Камала Гарріс планує провести ніч виборів.

Нагадаємо, вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти – колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Станом на 3 листопада понад 75 млн американців проголосували на виборах президента в Сполучених Штатах. Це становить майже половину від загальної кількості виборців, які достроково голосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

До слова, Нацгвардія США приведена в стан готовності у кількох штатах перед виборами через ризик виникнення заворушень. Зазначається, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності. 

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Теги: США вибори у США безпека

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