Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN

Військові США готові на випадок заворушень у день виборів

Війська Національної гвардії повністю готові в штаті Вашингтон, Орегон і Невада

Нацгвардія США приведена в стан готовності у кількох штатах перед виборами через ризик виникнення заворушень. Про це пише CNN.

Зазначається, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності.

У Вашингтоні та Орегоні раніше зафіксували випадки підпалів урн для голосування. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози «виборчій інфраструктурі» залишаються високими.

Губернатор штату Орегон Тіна Котек заявила 1 листопада, що національна гвардія готова, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів. Губернатор штату Невада Джо Ломбардо також оголосив, що 60 військовослужбовців нацгвардії готові «для підготовки до безпечного та спокійного дня виборів».

Нагадаємо, станом на 3 листопада понад 75 млн американців проголосували на виборах президента в Сполучених Штатах. Це становить майже половину від загальної кількості виборців, які достроково голосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

Вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти – колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).