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Пілот пасажирського літака помер прямо за штурвалом під час рейсу до Туреччини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пілот пасажирського літака помер прямо за штурвалом під час рейсу до Туреччини
Пілот пасажирського літака помер у повітрі
фото з відкритих джерел

Під час рейсу із США до Туреччини помер один із пілотів літака 

Пілот літака, який летів із Сполучених Штатів до Туреччини, помер прямо за штурвалом через невідомі причини. Про це пише ВВС.

За інформацією ВВС, 59-річному капітанові Ільчехіну Пехлівану стало зле, коли літак перебував у повітрі. Пілот втратив свідомість, йому намагалися надати першу допомогу, але безуспішно. Тож екіпаж запросив екстрену посадку.

Управління літаком взяли на себе другий пілот і пілот-асистент. На жаль, капітан помер ще до приземлення. Літак Airbus A350 приземлився в Нью-Йорку приблизно через вісім годин після вильоту з Сіетла.

Причина смерті пілота поки що невідома. У березні він пройшов плановий медичний огляд, який не виявив жодних проблем зі здоров'ям. Зазначається, що пілоти зобов’язані проходити медичні огляди кожні 12 місяців, а ті, хто старше 40 років, повинні оновлювати медичний сертифікат кожні шість місяців.

Також повідомляється, що загиблий Ільчехін Пехліван працював у Turkish Airlines з 2007 року.
 

Подібний випадок в історії

Один із відомих випадків, коли пілот помер під час польоту, стався 2016 року на борту рейсу American Airlines 550. Літак Airbus A320, який здійснював рейс із Фінікса до Бостона, мав двох пілотів – капітана і першого офіцера. Під час польоту капітан Майкл Джонстон, якому було 57 років, раптово помер через серцевий напад, залишивши управління літаком в руках першого офіцера.

Інцидент стався на висоті понад 9 000 метрів, але перший офіцер швидко взяв на себе керування і безпечно посадив літак у Сіракузах, штат Нью-Йорк, що стало найкращим можливим рішенням у тій ситуації. На борту перебувало 147 пасажирів і п’ять членів екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Цей випадок підкреслив важливість того, щоб у кабіні завжди були двоє пілотів, а також високий рівень підготовки екіпажу до екстрених ситуацій.

Нагадаємо, 9 серпня в Бразилії близько 13:30 за місцевим часом, регіональний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, що летів з Каскавели до Сан-Паулу, зазнав катастрофи. Літак, який виконував регулярний рейс між цими містами, розбився поблизу міста Віньедо, розташованого приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. 

До слова, 14 серпня у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Пілотам не вдалось врятуватись.

Нагадаємо, Станом на 5 жовтня поблизу південних кордонів Одеської області було зафіксовано американські розвідувальні літаки RC-135V/W Rivet Joint та Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО проводить патрулювання в повітряному просторі Румунії, стежачи за активністю російського флоту в Чорному морі. 

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Теги: авіакатастрофа літак напад пілот США Туреччина

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