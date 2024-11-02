Не від виборів у США. Туск назвав, від кого залежить майбутнє Європи

Раніше Туск заявляв, що саме від результату виборів у США залежатиме План перемоги Зеленського

Туск: Незалежно від результату виборів у США, ера «геополітичного аутсорсингу закінчилася»

Майбутнє Європи залежить не від американських президентських виборів, а в першу чергу залежить від її самої. Про це у соцмережі Х (Twitter) написав глава польського уряду Дональд Туск.

«Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, хоча в першу чергу воно залежить від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили», – переконаний він.

За словами Туска, незалежно від результату виборів у США, «ера геополітичного аутсорсингу закінчилася».

Раніше Туск заявляв, що План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США. Як зазначив глава польського уряду, варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів». Також Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває російські ракети.

Зазначимо, що президентські вибори в США відбудуться вже цього вівторка, 5 листопада.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

До слова, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.