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США можуть оголосити війну Ірану: Байден назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США можуть оголосити війну Ірану: Байден назвав умову
Раніше Трамп попросив Байдена посилити його заходи безпеки через загрозу від Ірану
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа

Будь-які замахи на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни. Про це заявив американський президент США Джо Байден, повідомляє The Washington Post.

Президент США Джо Байден попередив Іран про наслідки у разі замаху на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців. Він зазначив, що будь-які замахи будуть розглядатися як акт війни.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що Вашингтон відстежував іранські погрози у бік Трампу протягом багатьох років, починаючи з часів, коли він був президентом.

Так, Сполучені Штати попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, ексдержсекретаря Майка Помпео та спецпредставника адміністрації Трампа з Ірану Браяна Хука.

«Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками», – сказав Саветт.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Байден надіслав повідомлення «на найвищі рівні» іранського уряду, попереджаючи їх припинити змови проти Трампа та колишніх чиновників США.

Як зазначає видання, Байден наказав Раді національної безпеки попередити Іран про припинення погроз, додавши, що США розглядатимуть будь-які замахи на Трампа як акт війни.

Нагадаємо, кандидат у президента США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону.

Зазначається, що такі прохання були зазначені в електронних листах, які отримали журналісти видання The Washington Post. Зокрема, пропонувалося встановити обмеження на польоти над його резиденціями та місцями проведення мітингів. Також використовувати балістичне скло в семи штатах, де проводиться кампанія.

Згодом американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає охорону на рівні президентської.

Раніше у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф у неділю вдень.

Зазначимо, що подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

До слова, кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%.

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Теги: війна США Джозеф Байден Дональд Трамп Іран

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