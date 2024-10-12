Вибори у США: Трамп переважає над Гарріс у питанні завершення війни в Україні – WSJ

Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні

Зовнішня політика США не є зараз пріоритетом для виборців

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.

«Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні, і має більшу перевагу, 48% проти 33%, у питанні про те, хто краще підходить для управління війною між Ізраїлем і ХАМАСом», – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що це та інші опитування свідчать, що зовнішня політика не є зараз пріоритетом для виборців, але наступний президент «успадкує два конфлікти», які не мають чіткого завершення і участь в яких США поляризувала електорат.

Опитування WSJ показало, що респонденти продовжують вважати економіку найважливішим фактором при виборі кандидата, за яким слідують імміграція та безпека кордонів.

Нагадаємо, кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%. У США оголосили результати загальнонаціонального опитування Economist/YouGov.

Так, за Гарріс віддали б голоси 49%, за Трампа – 45% опитаних. Віцепрезидентка також випереджає експрезидента на 3 відсоткових пункти серед зареєстрованих виборців (47% проти 44%). При цьому 5% зареєстрованих виборців ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

До симпатиків Гарріс себе відносять 95% демократів, 38% незалежних та 6% республіканців. Трампа підтримують 90% республіканців, 40% незалежних і 2% демократів. Опитування проводилося 6-7 жовтня й охопило 1604 респондентів по всій країні.

Нагадаємо, кандидат у президента США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону.

Згодом американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає охорону на рівні президентської.

До слова, американський президент США Джо Байден заявив, що будь-які спроби замаху на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни.