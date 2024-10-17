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100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс

Степан Гафтко
glavcom.ua
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100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс
Експрезидент США проголосував за Гарріс
фото з відкритих джерел

Джиммі Картеру, який раніше був 39-м президентом США, нещодавно виповнилось 100 років

Колишній президент США Джиммі Картер проголосував на виборах у Джорджії на другий день дострокового голосування. Він віддав свій голос за кандидатуру від демократів Камалу Гарріс. Про це повідомляє видання CBS News.​

Як повідомили у Центрі Картера, Картер віддав свій голос поштою, виконавши своє бажання проголосувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс. На початку місяця Картер відсвяткував своє 100-річчя, ставши першим експрезидентом в історії США, якому виповнилося 100 років.

Він отримує паліативний догляд вже понад 19 місяців. У листопаді він втратив свою дружину Розалін Картер, з якою прожив у шлюбі 77 років. 39-й президент США відвідав меморіальну службу на її честь, пересуваючись в інвалідному візку.

В інтерв'ю для Atlanta Journal-Constitution його онук Джейсон Картер зазначив, що Джиммі Картер «лише намагається дожити до моменту, коли зможе проголосувати за Гарріс».

Цікаві факти про експрезидента США Джиммі Картера

  1. Перша президентська родина, яка стала мільйонерами: Джиммі Картер і його дружина Розалін були першими президентськими подружжям, які стали мільйонерами завдяки своєму бізнесу у виробництві арахісу на фермі в Джорджії.
  2. Нагорода Нобеля миру: У 2002 році Джиммі Картер отримав Нобелівську премію миру за свою роботу у сфері прав людини, миру та демократії після завершення його президентства. Він продовжував активну діяльність у благодійних організаціях і вирішенні конфліктів.
  3. Тривалий шлюб: Він і його дружина Розалін були разом протягом 77 років, що є одним із найтриваліших шлюбів в історії американських президентів. Розалін померла в 2021 році, і Джиммі продовжує вшановувати її пам'ять.
  4. Невдалі президентські вибори: Його президентський термін (1977-1981) був відзначений багатьма викликами, включаючи кризу заручників в Ірані і економічні труднощі, що призвело до його поразки на виборах у 1980 році від Рональда Рейгана.
  5. Участь у волонтерських проектах: Після закінчення президентства, Картер активно займався волонтерською діяльністю, зокрема в рамках організації «Habitat for Humanity», яка допомагає будувати доступне житло для малозабезпечених сімей.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.   

Нагадаємо, журналісти заявили, що колишній президент США Дональд Трамп часто любить висміювати свої політичних опонентів, однак за місяць до виборів, він все частіше відчуває це на собі.

Раніше Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом».

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Теги: вибори Дональд Трамп президент вибори у США Камала Гарріс США

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