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Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах у США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах у США
Камала Гарріс вже проголосувала
фото з відкритих джерел

Кандидатка в президенти від Демократичної партії вже проголосувала

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс достроково віддала свій голос на виборах президента країни. Віце-президентка обрала голосування поштою. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування», – сказала вона журналістам у неділю після відвідування церковної служби в Детройті.

Гарріс пояснила, що бюлетень вже відправлений із Мічигану до Каліфорнії – її рідного штату.

«Мій бюлетень уже на шляху до Каліфорнії. Я впевнена в системі і в тому, що його доставлять туди», – зазначила віце-президентка.

Кілька днів тому свій голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на виборчій дільниці в Нью-Каслі, неподалік від своєї приватної резиденції у Вілмінгтоні.

Зазначимо, що проголосувати на виборах президента Америки можна як особисто на дільниці, так і поштою. В обох випадках це можна зробити до 5 листопада або безпосередньо в основний день виборів президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, мільярдер Майкл Блумберг підтримав кандидатку на посаду президента від демократів Камалу Гарріс, заявивши, що проголосував за неї «без вагань».

До слова, Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і  American Thinker.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

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Теги: Мінські угоди Дональд Трамп партії президент Майкл Блумберг Камала Гарріс вибори у США

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