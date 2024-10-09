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Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»
Пентагон прогнозує перенесення засідання «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Засідання «Рамштайн», яке планували провести у Німеччині, можуть перенести

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі «Рамштайн», можуть відтермінувати. Про це заявила речник Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона зазначила, що президент Джо Байден переніс свою поїздку на зустріч у форматі «Рамштайн» через ураган «Мілтон» .

Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня. Остаточне рішення поки що не ухвалене.

«Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше» , – сказала речнця Пентагону.

12 жовтня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині була запланована 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Її мав очолити президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. 

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, 8 жовтня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини перенесено через наближення урагану Мілтон, який загрожує Флориді. Шольц зазначив, що нова дата візиту наразі невідома, але перенесення викликане серйозною природною катастрофою, яка вимагає негайної уваги з боку американського президента.

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Теги: президент ураган Ентоні Блінкен Олаф Шольц Європа США Джозеф Байден Пентагон

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