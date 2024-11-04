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За майбутнього президента США достроково вже проголосували 75 млн громадян

Степан Гафтко
glavcom.ua
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За майбутнього президента США достроково вже проголосували 75 млн громадян
Понад 70 млн американців вже проголосували на виборах за майбутнього президента
фото з відкритих джерел

На президентських виборахх 2024 року у США багато громадян скористались можливістю дострокового голосування

На 3 листопада понад 75 млн американців проголосували на виборах президента в Сполучених Штатах. Це становить майже половину від загальної кількості виборців, які достроково голосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Axios.

Повідомляється, що у 2020 році на дострокових виборах проголосувало 154,6 млн осіб, що на 52% більше, ніж у цьому році. Однак загалом така велика кількість виборців, які проголосували достроково, свідчить про зростаючу популярність цього способу голосування та голосування поштою.

Видання також зазначає, що Дональд Трамп завжди виступав проти голосування поштою, але з 2020 року республіканці постійно закликають своїх прихильників голосувати достроково, хоча й часто оскаржують результати голосування, проведеного поштою.

За даними UF, серед тих, хто вже проголосував у штатах, які надають інформацію про реєстрацію партій, демократи випереджають республіканців з незначним відривом: 37,9% проти 36,2% відповідно.

Нагадаємо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс достроково віддала свій голос на виборах президента країни. Віце-президентка обрала голосування поштою.

Зазначимо, що проголосувати на виборах президента Америки можна як особисто на дільниці, так і поштою. В обох випадках це можна зробити до 5 листопада або безпосередньо в основний день виборів президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, мільярдер Майкл Блумберг підтримав кандидатку на посаду президента від демократів Камалу Гарріс, заявивши, що проголосував за неї «без вагань».

До слова, Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і  American Thinker.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

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Теги: Дональд Трамп Майкл Блумберг Камала Гарріс США вибори у США

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