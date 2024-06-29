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Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW
РСЗВ «Полонез»
фото: mil.ru

Росія, ймовірно, намагається збільшити свою військову присутність у Білорусі

Білорусь стверджує, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Полонез» через буцімто складну ситуацію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Білорусі у п'ятницю, 28 червня, заявили про нібито розгортання РСЗВ «Полонез» на білорусько-українському кордоні у відповідь на «складну ситуацію» та в межах спонтанної перевірки готовності.

На думку американських аналітиків, такі дії можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ межі та діяльність ПВК «Вагнера» на території країни.

Напередодні Міністерство оборони Білорусі повідомило, що 21 червня розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами і протиповітряною обороною, у регіонах, що межують з Україною та Польщею.

Повідомлялося, що на першому етапі хочуть відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування. Після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.

Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості в Брестській і Гомельській областях.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перевірка військ, яку розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. 

Нагадаємо, що Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. 

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Теги: Білорусь війна кордон

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