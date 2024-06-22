Білорусь проводить перевірку військ. ДПСУ оцінила ситуацію біля кордону

Білорусь розпочала раптову перевірку своїх військ у регіонах, що межують з Україною та Польщею

Перевірка військ, яку розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, з білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.

«Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тис. військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», – сказав речник ДПСУ.

Однак, як зазначив Демченко, сьогоднішня задача Сил оборони – бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.

«За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння», – додав речник.

Напередодні Міністерство оборони Білорусі повідомило, що 21 червня розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами і протиповітряною обороною, у регіонах, що межують з Україною та Польщею.

Повідомлялося, що на першому етапі хочуть відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування. Після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.

Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості в Брестській і Гомельській областях.

Нагадаємо, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн.