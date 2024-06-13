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Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
Rheinmetall виробляє різні варіанти 155-мм артилерійських снарядів
Фото: Rheinmetall

Rheinmetall повідомив, що веде перемовини про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів на території України 

Німецька компанія Rheinmetall веде перемови щодо створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні, йдеться на офіційній сторінці компанії.

У межах угоди між компанією та Україною оборонний гігант планує розширити співпрацю у найважливіших напрямках. Один із них – виробництво артилерійських снарядів, які на сьогодні є найбільш запитаними на полі бою.

«Цією угодою ми підтверджуємо наш намір продовжити співпрацю в найближчі роки та створити відповідну структуру. Зокрема, ми вже ведемо переговори про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні», – заявив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

Компанія у лютому 2024 року вже заявляла про наміри виробляти в Україні до мільйона 155-мм снарядів на рік.

До слова, у рамках партнерства АТ «Укроборонпром» і Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ силами українських зброярів.

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Теги: промисловість зброя війна Україна завод озброєння

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