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Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
На Сумщині діють ворожі ДРГ
фото: Держприкордонслужба

Головний розвідник країни переконує: «Армагедону жодного на Сумщині не буде»

У Сумській області тривають прикордонні бої. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) проводять вилазки, однак Сили оборони вже вжили всіх необхідних заходів. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в етері телемарафону.

«Слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (на Харківщині – «Главком»), вже немає», – розповів очільник ГУР.

Він наголосив, що зараз для регіону – важкий період. Однак головний розвідник країни переконує: «Армагедону жодного не буде».

Нагадаємо, що ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Станом на ранок 10 червня прапор терористів у цьому селі було знищено, повідомляв президент Володимир Зеленський. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на Сумщині. 

Перед цим голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. Його заяву активно поширили російські ЗМІ. Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію.

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Теги: війна Сумщина фронт

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