Запоріжжя починає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ

Ігор Федоров уточнює: На відміну від Харкова, «підземного міста» у Запоріжжі не буде

Запоріжжя навіть після перемоги над росіянами і звільнення територій перебуватиме у небезпечній відстані від ворога, тому місто розпочинає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ. Про це у інтерв'ю «Главкому» заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров розповів, що був здивований, коли під час робочого візиту до Фінляндії він побачив, наскільки системно, ґрунтовно і фундаментально побудована кластеризація цивільного захисту у Гельсінкі.

За словами Федорова, у підземних укриттях, які є у Гельсінкі, можна розмістити не третину міського населення, не половину міста, а удвічі більше людей, ніж їх живе у самому місті, аби і з інших місцевостей приїздили люди в укриття.

На думку Федорова, ми також маємо бути готові до того, що Запоріжжя навіть після нашої перемоги над росіянами і звільнення територій перебуватиме у небезпечній відстані від ворога. «Саме тому ми вже розпочинаємо масове будівництво підземних укриттів, бомбосховищ. До кінця року багато чого побудемо», – пообіцяв голова Запорізької ОВА.

Але, зауважив Федоров, у Запоріжжі про окреме підземне місто, будівництво якого анонсував у своєму місті міський голова Харкова Ігор Терехов, мова не йде.

Нагадаємо, будівництво фортифікаційних споруд, яке планувалося з березня по травень, вже завершено. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів в інтерв’ю «Главкому».

Очільник ОВА підкреслив, що захисних споруд побудують ще більше задля того, або російські загарбники навіть не думали йти вглиб Запорізької області. Він додав, що відбувається раціональне розподілення ресурсів і найбільше зусиль докладається на тих напрямках, де в окупантів є більший успіх.

До слова, в Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами. Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України.

Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що першочергово укриття будуть облаштовувати у регіонах, наближених до зони бойових дій. Найбільше грошей виділять Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областям – по 500 млн грн. По 200 млн грн на будівництво укриттів отримають Миколаївська та Херсонська області. І по 150 млн грн буде виділено Одеській, Сумській та Чернігівській областям.

В документі зазначається, що особи, які прибувають до укриттів з домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.