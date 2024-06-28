МОК допустив до Олімпіади членкиню спортивного комітету Збройних сил Білорусі Чуприс

Про приналежність Чуприс до білоруської армії минулого року писав офіційний телеграм-канал Міністерства оброни Білорусі.

Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади у Парижі білоруську військову Дар’ю Чуприс. Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

Як інформує Base of Ukrainian sports, представниця стрільби Чуприс належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь.

Про приналежність Чуприс до білоруської армії минулого року писав офіційний телеграм-канал Міністерства оброни Білорусі.

Також Чуприс полюбляє робити фото з іншими білоруськими військовими. Зокрема, фото з нею та ще одним білоруським військовим було також опубліковане на офіційному телеграм-каналі Міністерства оброни Білорусі.

Варто зазначити, що сам ж МОК раніше рекомендував спортивним федераціям відстороняти від змагань росіян та білорусів, які мають зв'язки з військовими структурами.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.