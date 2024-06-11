Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео

МЧС Білорусі: «Під час пожежі один з працівників заводу отримав опіки»

За інформацією МНС Білорусі, горів блок оборотного водопостачання

У Білорусі сьогодні, 11 червня, сталася пожежа на нафто-переробному заводі «Нафтан» – одному з двох білоруських нафтопереробних підприємств.

За інформацією МНС, горів блок оборотного водопостачання.

У Білорусі сталася пожежа на НПЗ «Нафтан» – одному з двох білоруських нафтопереробних підприємств.



За інформацією МНС, горів блок оборотного водопостачання. Опуки отримав один з працівників.

Причини пожежі встановлюються pic.twitter.com/jv0DG97oqn June 11, 2024

Також повідомляється, що внаслідок інциденту постраждав чоловік 1975 року народження, який є співробітником спеціалізованого ремонтно-будівельного управління №3 міста Новополоцька. Він отримав опіки.

Про стан постраждалого не відомо. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, вранці, 7 червня, тимчасово окупований Луганськ опинився під рясним обстрілом, є влучання у нафтобазу. За словами Лисогора, місцеві називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту. Він зазначає, що відео прильотів локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де дислокуються російські загарбники.

До слова, російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. Про це повідомляє видання «Важные истории», з посиланням на джерело в Росстаті.

Зазначається, що в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального.