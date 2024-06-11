Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео
МЧС Білорусі: «Під час пожежі один з працівників заводу отримав опіки»
скриншот відео

За інформацією МНС Білорусі, горів блок оборотного водопостачання

У Білорусі сьогодні, 11 червня, сталася пожежа на нафто-переробному заводі «Нафтан» – одному з двох білоруських нафтопереробних підприємств.

За інформацією МНС, горів блок оборотного водопостачання. 

Також повідомляється, що  внаслідок інциденту постраждав чоловік 1975 року народження, який є співробітником спеціалізованого ремонтно-будівельного управління №3 міста Новополоцька. Він отримав опіки.

Про стан постраждалого не відомо. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, вранці, 7 червня, тимчасово окупований Луганськ опинився під рясним обстрілом, є влучання у нафтобазу.  За словами Лисогора, місцеві називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту. Він зазначає, що відео прильотів локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де дислокуються російські загарбники.

До слова, російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. Про це повідомляє видання «Важные истории», з посиланням на джерело в Росстаті.

Зазначається, що в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального. 

Читайте також: Ураження нафтового термінала в районі порту «Кавказ»: з'явилися нові деталі
 
Теги: пожежа нафта Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідчі вважають, що підпалу автомобіля письменниці не було
Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік
5 червня, 15:57
Сили ППО збили вночі над Хмельницькою областю один «Шахед
На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
6 червня, 08:15
У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по Харкову
У Харкові росіяни влучили по друкарні Vivat: там були люди (фото)
23 травня, 13:10
Кількість постраждалих у результаті удару по гіпермаркету зросла до 35
Удар по «Епіцентру»: компанія пояснила, чому всередині гіпермаректу під час тривоги перебували люди
25 травня, 19:19
військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
28 травня, 20:21
У польському МВС вважають, що такі заходи гарантують безпеку польських прикордонників
Польща планує закрити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
30 травня, 06:59
Сувальський коридор
Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору
1 червня, 20:23
У вересні 2023року парламент Литви продовжив заборону на розповсюдження в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, які створені, прямо чи опосередковано належать, контролюються або фінансуються Росією та Білоруссю
Сейм Литви схвалив безстрокову заборону на мовлення російських телеканалів
3 червня, 06:41
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень
Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії
2 червня, 19:57

Соціум

У Франції загорівся Версаль
У Франції загорівся Версаль
Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео
Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
США запроваджують нове правило для мігрантів-нелегалів з Росії
США запроваджують нове правило для мігрантів-нелегалів з Росії
У Москві був убитий колишній «начальник міліції» Краматорська
У Москві був убитий колишній «начальник міліції» Краматорська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
18K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
11K
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
6436
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці
4699
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
3345
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини

Новини

Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Сьогодні, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua