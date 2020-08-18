Білоруські силовики завели кримінальну справу через біло-червоно-білий прапор



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Кримінальну справу порушено за статтею «Наруга над державними символами»

У Гомелі 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно і підняли на його місце біло-червоно-білий прапор

Білоруські силовики завели кримінальну справу через заміну теперішнього державного прапора на біло-червоно-білий на площі в Гомелі. Про це повідомляє Tut.by.

У Слідчому комітеті заявили, що 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно, обмотали його навколо жердини, а потім скрутили і залишили біля огорожі парка.

«Справу порушено за статтею «Наруга над державними символами». Зараз слідчі встановлюють осіб, яких намагаються встановити за допомогою камер відеоспостереження і допитів свідків», - йдеться у повідомленні.

До відома, біло-червоно-білий прапор був державним прапором Білорусії в 1991-1995 роках. На референдумі 1995 року більшість білорусів проголосували за те, щоб замінити його на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки.

Учасники масових протестів, які охопили Білорусію після виборів 9 серпня, використовують біло-червоно-білий прапор.

Як повідомлялося, Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».