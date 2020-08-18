Білоруські силовики завели кримінальну справу через біло-червоно-білий прапор
У Гомелі 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно і підняли на його місце біло-червоно-білий прапор
Білоруські силовики завели кримінальну справу через заміну теперішнього державного прапора на біло-червоно-білий на площі в Гомелі. Про це повідомляє Tut.by.
У Слідчому комітеті заявили, що 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно, обмотали його навколо жердини, а потім скрутили і залишили біля огорожі парка.
«Справу порушено за статтею «Наруга над державними символами». Зараз слідчі встановлюють осіб, яких намагаються встановити за допомогою камер відеоспостереження і допитів свідків», - йдеться у повідомленні.
До відома, біло-червоно-білий прапор був державним прапором Білорусії в 1991-1995 роках. На референдумі 1995 року більшість білорусів проголосували за те, щоб замінити його на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки.
Учасники масових протестів, які охопили Білорусію після виборів 9 серпня, використовують біло-червоно-білий прапор.
Як повідомлялося, Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».
Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.
За останніми даними, на трасі Москва-Мінськ, у Смоленській області, була помічена колона військових вантажівок без розпізнавальних знаків.
Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.
До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.
У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Олександра Лукашенка.