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    У світі

    Білоруські силовики завели кримінальну справу через біло-червоно-білий прапор

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    Кримінальну справу порушено за статтею&nbsp;&laquo;Наруга над державними символами&raquo; - Білоруські силовики завели кримінальну справу через біло-червоно-білий прапор
    Кримінальну справу порушено за статтею «Наруга над державними символами»

    У Гомелі 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно і підняли на його місце біло-червоно-білий прапор

    Білоруські силовики завели кримінальну справу через заміну теперішнього державного прапора на біло-червоно-білий на площі в Гомелі. Про це повідомляє Tut.by.

    У Слідчому комітеті заявили, що 16 серпня невідомі спустили з флагштока червоно-зелене полотно, обмотали його навколо жердини, а потім скрутили і залишили біля огорожі парка.

    «Справу порушено за статтею «Наруга над державними символами». Зараз слідчі встановлюють осіб, яких намагаються встановити за допомогою камер відеоспостереження і допитів свідків», - йдеться у повідомленні.

    До відома, біло-червоно-білий прапор був державним прапором Білорусії в 1991-1995 роках. На референдумі 1995 року більшість білорусів проголосували за те, щоб замінити його на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки.

    Учасники масових протестів, які охопили Білорусію після виборів 9 серпня, використовують біло-червоно-білий прапор.

    Як повідомлялося, Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».

    Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.

    За останніми даними, на трасі Москва-Мінськ, у Смоленській області, була помічена колона військових вантажівок без розпізнавальних знаків.

    Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

    До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Олександра Лукашенка. 

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