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Білоруський суд жорстоко покарав медійника Протасевича: реакція Тихоновської

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білоруський суд жорстоко покарав медійника Протасевича: реакція Тихоновської
Силовики затримали Романа Протасевича у травні 2021 року
фото: Белта

Колишньому редактору Nexta Романові Протасевичу винесли у справі про нібито змову з метою захоплення влади

Мінський обласний суд засудив до восьми років колонії колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича у кримінальній справі про змову для захоплення влади. Про це повідомляють білоруські ЗМІ. 

За даними слідства, Протасевич разом із засновником Nexta Степаном Путіло та Яном Рудиком «в різний час з 2020 року, перебуваючи переважно в Польщі, виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом, реалізуючи ролі та завдання очолюваної ними керованої , публікували в мережах каналів Nexta та «Білорусь головного мозку» інформаційні матеріали, що мають деструктивні цілі».

В останньому слові Протасевич заявив, що визнає провину й хоче зробити «все можливе, щоби відшкодувати збитки», які спричинили його дії, зазначає видання. Він попросив суд розглянути його ситуацію з розумінням та винести справедливе рішення про покарання, яке не буде пов'язане із позбавленням волі.

На арешт Протасевича вже відреагувала білоруська опозиціонерка Світлана Тихоновська. Вона зазначила, що цей вирок є випробуванням для білорусів.

«Тому сьогодні я запитую кожного білоруса і кожну білоруску: подивіться на себе, чи залишилися ви вірними своїм цінностям? Бо без них ми ризикуємо стати схожими на мстивий, нелюдський режим. Я вас прошу, залишайтеся людьми. Ми виступаємо за демократію і за рівність усіх перед законом. Ми виступаємо не за помсту, а за справедливість. Тому кожен, хто зараз скоює злочини проти людяності в Білорусі, повинен бути притягнутий до відповідальності. Але це має бути незалежний і професійний суд», – написала опозиціонерка.

Вона зазначила, що політичні в’язні в Білорусі мають бути виправдані та звільнені.

Протасевича було затримано в Мінську в травні 2021 року після аварійної посадки на запит білоруської влади літака, на якому він прямував з Афін до Вільнюса. У літаку нібито було закледено бомбу, проте вибухового пристрою не знайшли. Незабаром після затримання блогер дав інтерв'ю, в якому зізнався в організації масових заворушень у Білорусі, та його відпустили під домашній арешт.

Зазначимо, що канал Nexta відіграв найважливішу роль у білоруських протестах 2020 року. У телеграм-каналі публікувалися місцеві новини, інколи ексклюзивні. Навесні 2020 року зі зростанням протестних настроїв Білорусі він став користуватися все більшою і більшою популярністю. У серпні після президентських виборів кількість читачів Nexta за кілька днів зросла з 300 тис. до 1,8 млн осіб.

2020 року телеграм-канал і навіть його символіка – біла буква N на чорному тлі – були визнані в Білорусі «екстремістськими». Це означало, що кожен громадянин країни, який зробив репост повідомлення Nexta, міг потрапити під адміністративне та кримінальне переслідування.

Нагадаємо, що білоруський суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській. Тихановську нібито визнано у навмисних діях, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі. Також суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії

Теги: Білорусь суд

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