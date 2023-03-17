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Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає
Медійниця Золотова і Чекіна стійко трималися в суді
фото: Мінська правда

Закритий суд над медійницями тривав понад два місяці

Мінський міський суд засудив керівників головного опозиційного сайту Білорусі Tut.by Марину Золотову та Людмилу Чекіну до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Про це повідомляє Белта.

Обидві жінки на відео стійко тримаються попри оголошення тривалих вироків. Суддя Валентина Зінькевич тримала їх у наручниках.

Міський суд Мінська оголосив вирок у справі про «ухилення від сплати податків», порушену щодо експрацівників ТОВ «Тут бай медіа» – компанії, яка з 2000 року випускала найбільше незалежне видання Білорусі – сайт Tut.by.

Марину Золотову та Людмилу Чекіну визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі у поширенні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади та розпалювання ворожнечі. Чекіну також визнали винною в ухиленні від сплати податків.

Окрім Золотової та Чекіної, фігурантами справи стали: редактор відділу економіки та політики Ольга Лойко, кореспондент Олена Толкачова та юрисконсульт Катерина Ткаченко – їх відпустили із СІЗО під особисту поруку.

Закритий суд тривав понад два місяці –загалом було проведено 37 засідань.

Нагадаємо, що білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії. Біляцький назвав цей вирок політичним переслідуванням.

До слова, мінський суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській. Світлану Тихановську нібито визнано у навмисних діях, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі.

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Теги: Білорусь суд вирок

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